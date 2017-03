ZürichDer Personalvermittler Adecco hat im vergangenen Jahr von einem starken Wirtschaftswachstum in weiten Teilen Europas und einer Belebung im wichtigsten Markt Frankreich profitiert. Die weiteren Aussichten beurteilt der mit der niederländischen Randstad und dem US-Konzern Manpower konkurrierende Weltmarktführer aber trotz eines positiven Starts in das neue Jahr vorsichtig. „Die Aussichten für die Weltwirtschaft bleiben ungewiss“, sagte Konzernchef Alain Dehaze der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. „Es ist nicht nur wegen der Wahlen in Frankreich.“

Neben Frankreich fänden auch Wahlen in den Niederlanden und in Deutschland statt. Auch seien die Aussichten für die US-Wirtschaft noch unscharf. „Es ist verfrüht einen Beschäftigungssprung im Infrastrukturbereich unter US-Präsident Donald Trump in den USA zu sehen“, sagte Dehaze. „Wir warten alle auf mehr Klarheit bei den Investitionen.“ Im Vereinigten Königreich hielten sich die Firmen zudem wegen des Austritts des Landes aus der Europäischen Union vor allem bei Festanstellungen und im Finanzsektor in London zurück, merkte der Konzernchef an.