ZürichDer weltgrößte Personalvermittler Adecco ist dank des starken Wirtschaftswachstums in weiten Teilen Europas im dritten Quartal weiter gewachsen. In der Zeit zwischen Juli und September stiegen die Erlöse der Firma organisch und arbeitstagbereinigt um sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Zürich am Dienstag mitteilte. Der Gewinn sank hingegen um 29 Prozent auf 123 Millionen Euro. Adecco machte für den Gewinnrückgang Abschreibungen verantwortlich.