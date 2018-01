Auch für die Kabinentrolleys finden sich Interessenten. Sebastian Brüninghaus könnte sich den Trolley gut als Werkzeugschrank vorstellen oder – der Klassiker – als Minibar fürs Wohnzimmer. Seine Mutter Anne Brüninghaus, die in einem Flugzeugsitz Platz genommen hat, hätte gerne einen Trolley. Aber mit Geschirr. Und nur, wenn er nicht so teuer ist. „Die roten Wolldecken sind auch super“, erzählt sie und lacht schüchtern.

Doch das Blitzen in ihren Augen verschwindet schnell bei dem Gedanken an die letzten Monate. Persönlich verbinde sie keine Emotionen mit Air Berlin , doch das Schicksal der Mitarbeiter der insolventen Airline gehe ihr nah. „Es ist ja schon normal, dass eine Firma nach der anderen insolvent geht. Die Gesellschaft gewöhnt sich daran. Genau das ist das Schlimme“, sagt sie.

Die Air-Berlin-Mitarbeiter tun ihr merklich leid. Die Schicksale die an diesen Jobs hängen, treffen sie fast schon persönlich. Die grauhaarige Frau muss sich sammeln, bevor sie weiter spricht. „Diese Menschen haben so einen anstrengenden Job gemacht! Und jetzt landet alles hier auf einem Haufen wie bei einem Ausverkauf“, fährt sie fort. „So etwas ist immer Mist.“

Im August 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an. Das Unternehmen war bereits länger am Boden, die Flugzeuge sind es seit Oktober auch. Die Mitarbeiter absolvierten ihre letzten Flüge, packten ihre Koffer und gingen. Alles, was übrig ist, steht jetzt im Auktionshaus Dechow und wartet darauf, online versteigert zu werden. Alles muss raus, scheint das Motto zu sein. Die Versteigerung dient nicht nur dazu, die Lagerhallen zu leeren: Der Erlös fließt in die Insolvenzmasse mit ein und wird an die Gläubiger ausgeschüttet.

Das Sortiment reicht vom Air-Berlin-Absperrband bis zu einem Modell eines Air-Berlin-Fliegers, stolze sechs Meter lang. Doch egal wie viel Geld zusammen kommt, Air Berlin wird den Kredit der staatlichen KfW-Bank höchstens zur Hälfte zurückzahlen können. Das bestätigte ein Sprecher des Insolvenzverwalters.