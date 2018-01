Für einen Tag öffnete das Essener Auktionshaus Dechow die Türen zu den Überbleibseln von Air Berlin. Besucher nutzten die Gelegenheit, um Abschied zu nehmen oder sich Flugzeugsitze für den Wintergarten auszusuchen.

Gabi Werner ist den Tränen nahe. Die 54-jährige schlanke, brünette Frau steht in einer Lagerhalle in einem Essener Industriegebiet. Vor ihr stehen Flugzeugsitze, Kabinentrolleys, alte Werbeplakate und Kindermalkoffer der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. An den Wänden stehen Regale vollgepackt mit Kisten. In der Mitte des Raumes Tische mit unzähligen Rettungswesten, Luftballons und aufgerollten Anschnallgurten. Werner steuert auf eine Reihe Flugzeugsitze zu. Langsam geht sie von Sitz zu Sitz, betrachtet das dunkelblaue Leder der Business-Class. Noch im vergangenen Herbst ging sie die Sitzreihen der Langstreckenflieger entlang und gab alles, um den Gästen einen schönen Flug zu bereiten.

Anzeige

30 Jahre verbrachte Gabi Werner ihre Arbeitszeit in der Luft als leitende Flugbegleiterin. Sie erzählt, sie sei Purser gewesen. Kurz hellen ihre Gesichtszüge auf. Purser, so nennen sie sich, die leitenden Flugbegleiter, die Chefs der Kabine. „Beim Betreten der Halle kamen alle Erinnerungen hoch. Ich dachte, ich hätte abgeschlossen, aber dem ist nicht so“, sagt sie. Ihr Blick schweift zu aufeinander gestapelten Servierwagen. Sie liegen in der Lagerhalle des Auktionshauses Dechow in Essen wie gestapelte Autos auf dem Weg zur Schrottpresse.

Auktion : "Erinnerungen öffnen das Portemonnaie" Im Internet werden Flugzeugsitze und Co der insolventen Air Berlin versteigert. Der Ansturm ist riesig. Auktionator Jan Bröker erklärt, warum Menschen bereit sind, hohe Summen für einen Flugzeugsitz auszugeben.

Das Auktionshaus hat an diesem Tag die Türen geöffnet für Besucher, die Interesse an den Überbleibseln von Air Berlin haben. Gabi Werner jedoch ist an diesem Tag nach Essen gefahren, um sich zu verabschieden. Sie verabschiedet sich von den Sitzen, den Trolleys, den Gurten und den Rettungswesten. „Wir hatten immer eine tolle Zeit im Flieger. Die wird jetzt nie wieder zurückkommen,“ sagt sie und senkt den Blick auf den grauen Boden der Lagerhalle. Alles, was in den Lagern von Air Berlin zu finden war, wird seit dem 15. Januar über zwei Wochen hinweg online versteigert. Auf der Webseite des Auktionshauses boten schon am ersten Tag viele tausend Menschen für den Inhalt der Lagerhalle mit. Die Zahlungsbereitschaft für ein Stückchen Air Berlin steigt von Tag zu Tag. So liegen die Gebote für einen Doppel-Flugzeugsitz schon nach wenigen Tagen bei 1200 Euro, für 100 Schokoladenherzen werden über 300 Euro geboten.

Video abspielen Das Auktionshaus Dechow versteigert online bis Anfang Februar Air-Berlin-Devotionalien. Am Donnerstag konnten sich Fans und Interessierte in Essen Trolleys, Sitze und mehr anschauen. Für viele ein emotionaler Tag.

Für Gabi Werner sind die Überbleibsel der Air Berlin keine unbedeutenden Gegenstände, die man sich als Deko in die Ecke stellt. Sie sind ein Teil ihres Lebens. Sie sind das, was für andere der Lieblingssessel ist. Besser gesagt, sie waren es. Der einst so lebendige Teil ihres Lebens scheint in der Lagerhalle des Auktionshauses zu verstauben. Wo andere nur kleine Falten im Leder oder die Spuren von unzähligen Rollkoffern und Servierwagen sehen, spürt Werner die Erinnerung an die Familien, Paare und Geschäftsreisenden, die regelmäßig mit Air Berlin abgehoben sind.

Das ist Air Berlin Boom der Billigflieger Die 1978 gegründete Fluggesellschaft Air Berlin ist mit dem Boom der Billigflieger groß geworden. Erfolg hatte Deutschlands zweigrößte Airline zunächst mit Flügen von Berlin nach Mallorca. 2002 nahm sie Linienflüge in europäische Städte ins Programm.

Zu viel gewollt Nach einem radikalen Expansionskurs geriet das Unternehmen in eine Krise. Seit 2008 schreibt Air Berlin - mit einer Ausnahme durch den Verkauf des Vielfliegerprogramms - rote Zahlen. Im Jahr 2016 betrug der Verlust rund 782 Millionen Euro, der Schuldenberg wuchs auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Jahrelang hielt der arabische Großaktionär Etihad, der 29,2 Prozent der Anteile besitzt, die Airline mit Finanzspritzen in der Luft.

Flug in die Insolvenz Im August 2017 zieht Etihad die Reißleine: Der Hauptaktionär erklärt, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Air Berlin stellt daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.

Ein paar Meter von Gabi Werner entfernt steht Nora Hoffmann. Sie betrachtet einen roten Smart mit dem Air Berlin Logo auf der Tür. „Das ist ein schicker Wagen“, sagt sie. Sie schaut sich um. Plötzlich grinst sie breit und sagt: „Mein Mann liebt diese Sitze!“ Sie wüsste auch schon einen Platz für so einen Doppelsitz. „Im Wintergarten würde er sich gut machen“, findet sie.