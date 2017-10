Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verhandelt jetzt parallel mit Easyjet und Condor über den Verkauf von Teilen des Unternehmens. Das teilte ein Air-Berlin-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. „Es ist ein knappes Rennen zwischen den beiden“, sagte er. Knapp wird auch die Zeit für eine Einigung mit einem oder beiden Bietern. Denn Air Berlin stellt an diesem Freitag ihren Flugbetrieb ein. Am späten Abend werden die letzten Maschinen unterwegs sein.

Eine Lösung wurde für die Techniksparte von Air Berlin gefunden. Eine Bietergemeinschaft der Wartungsfirma Nayak und des Berliner Logistikers Zeitfracht werde Air Berlin Technik erwerben, teilte Air Berlin mit. Der Vertrag solle noch diese Woche unterzeichnet werden.