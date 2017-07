Die Krisenfluggesellschaft Air Berlin beruft einen ehemaligen Bahn-Vorstand an die Spitze des Aufsichtsrats. Gerd Becht (65) übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Kontrollgremiums, teilte Air Berlin am Dienstag mit. Becht verantwortete zuletzt das Vorstandsressort Datenschutz und Recht im Vorstand des Bahn-Konzerns. Becht solle dem Unternehmen frische Impulse geben, sagte Airline-Chef Thomas Winkelmann. Becht folgt auf Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold, der den Aufsichtsrat vorübergehend seit Mai geleitet hatte.

Der Lufthansa-Rivale steckt nach strategischen Fehlern in einer existenziellen Krise. Voriges Jahr stand unter dem Strich ein Rekordverlust von 782 Millionen Euro. In den vergangenen neun Jahren flog Air Berlin nur einmal einen Konzernüberschuss ein. Großaktionär Etihad hält die Berliner mit Finanzspritzen am Leben.