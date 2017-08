Air Berlins Generalbevollmächtigter Frank Kebekus dämpft die Erwartungen an einen Verkauf der insolventen Fluglinie innerhalb kürzester Zeit. „Vor September wird es höchstwahrscheinlich keine großen Deals geben“, sagte Kebekus im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Das ist kein Autoverkauf, den man an einem Tag abwickelt“, so Kebekus.

Der Sanierungsexperte verhandelt derzeit mit verschiedenen Interessenten über Streckennetze und Start- und Landerechte, sowie über Tochterunternehmen wie den Ferienflieger Niki und die ausgelagerte Air Berlin Technik. „Wir verhandeln zügig und die Richtung stimmt, aber man darf die Komplexität solcher Transaktionen nicht unterschätzen“, so Kebekus. „Es ist nicht so, dass wir nur den Stift zücken müssten, um die Verträge zu unterschreiben.“