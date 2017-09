Der ehemalige Energie-Topmanager Utz Claassen spielt einem Magazinbericht zufolge den Kauf der insolventen Air Berlin durch. Claassen habe dem Air-Berlin-Sachverwalter mitgeteilt, dass er "hochpotente und hochseriöse internationale Investoren" angesprochen habe, die die Fluggesellschaft als Ganzes kaufen und sanieren wollten, berichtet der "Spiegel" am Freitag in einer Vorabmeldung. Bei Claassens Büro in Frankfurt war unmittelbar niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Bekannt ist Claassen vor allem als Geschäftsmann - für vier Jahre bis 2007 leitete er etwa den Energieversorger EnBW.