Die Tourismuswirtschaft gibt der Politik eine Mitschuld an Problemen der deutschen Fluggesellschaften und der Pleite von Air Berlin. Der Präsident des Branchenverbandes BTW, Michael Frenzel, klagte am Donnerstag in Berlin: "Wettbewerbsverzerrende Rahmenbedingungen führen dazu, dass sich ausländische Konkurrenten ein immer größeres Stück vom Passagieraufkommen abschneiden können." Der Marktanteil der deutschen Unternehmen am steigenden Passagieraufkommen sinke.

Als eine der Sonderlasten betrachtet die Branche die Luftverkehrsabgabe mit einem Volumen von gut einer Milliarden Euro im Jahr, von der die deutschen Fluggesellschaften die Hälfte trügen. Die Branche fordert eine Abschaffung.