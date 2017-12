Nach einem radikalen Expansionskurs geriet das Unternehmen in eine Krise. Seit 2008 schreibt Air Berlin - mit einer Ausnahme durch den Verkauf des Vielfliegerprogramms - rote Zahlen. Im Jahr 2016 betrug der Verlust rund 782 Millionen Euro, der Schuldenberg wuchs auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Jahrelang hielt der arabische Großaktionär Etihad, der 29,2 Prozent der Anteile besitzt, die Airline mit Finanzspritzen in der Luft.

Wie stehen nun die Chancen?

Nicht sehr gut. Aber wenn die turbulenten Zeiten in diesem Jahr eines gezeigt haben, dann dass in der Fliegerei alles möglich ist. Denn trotz spektakulärer Pleiten wie Air Berlin oder der britischen Monarch kam laut einer Statistik in diesem Jahr des Schweizer Datendienstleistes CH-Aviation auf jede Insolvenz fast zwei Neugründungen. Doch die meisten davon sind keine klassischen Linienairlines, sondern nicht zuletzt Linien, die ihre Jets mit Besatzung an andere Airlines vermieten, wenn bei denen Not am Mann ist.