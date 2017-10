Die Liquidierung der Schweizer Airberlin-Tochter Belair ist nun beschlossene Sache. Rund 220 Mitarbeiter verlieren ihre Stellen. Ein Verkauf der Belair sei aus „insolvenzrechtlichen Gründen“ nicht möglich, sagte der Belair-Verwaltungsratspräsident Christof Zuber am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Er bestätigte zugleich verschiedene Medienberichte vom gleichen Tag.

Den Mitarbeitern sollen ausstehende Löhne und Gelder aus einem Sozialplan von insgesamt 7,5 Millionen Franken ausgezahlt werden. Voraussetzung sei jedoch, dass Airberlin die Finanzierung übernehme, so Zuber. Er hatte laut Medienberichten die Belegschaft bereits am Freitag in einem internen Memo über die geordnete Stilllegung informiert.