Ohne die zugesicherten Gelder der Lufthansa für den Betrieb der Flotte hat Flöther schnell den Notausgang gewählt. Geld ist noch da, aber es ist knapp. Er gehe davon aus, dass möglicherweise bis Anfang Januar Zeit bleibe. „Aber dann muss der Investor feststehen, weil uns sonst unabhängig von den Genehmigungen das Geld ausgeht“, sagte Flöther Anfang der Woche. Obwohl Niki den Flugbetrieb bereits am 14. Dezember einstellte, muss noch der operative Betrieb erhalten und bezahlt werden: „Sie können ein Flugzeug nicht einfach wie ein Auto hinstellen, Schlüssel abziehen und das war es.“ Denn auch ohne Betriebskosten laufen etwa die Leasinggebühren für die Flugzeuge, Personalkosten sowie Verwaltungsausgaben wie die IT-Systeme weiter.

Darüber schweigt Insolvenzverwalter Flöther. Aber in jedem Fall dürften sie weit unter den rund 180 Millionen Euro liegen, die Lufthansa dem Vernehmen nach auf den Tisch legen wollte. Dafür sorgen vor allem die operativen Verluste, die laut Lufthansa-Kreisen zuletzt bei rund 10 Millionen Euro pro Woche lagen.

Nach Niki Lauda, Condor und Ryanair hat auch die Schweizer Fluggesellschaft PrivatAir offiziell Interesse an der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki angemeldet.

Schweizer PrivatAir interessiert an Niki

Bis zur Insolvenz umfasste die Flotte von Niki 32 Jets, zu drei Vierteln aus der A320-Familie von Airbus , der Rest zwei verschiedene Varianten der Boeing 737. Die Boeing-Flieger wurden zuletzt von TUIfly betrieben und waren nicht Teil des geplatzten Lufthansa-Deals. Zur Übernahme stehen jetzt 21 Airbus-Jets. Der Haken: Derzeit liegen die Jets noch bei der Lufthansa. Die Frankfurter haben zwar angekündigt, die Flieger „zu marktüblichen Konditionen“ an einen möglichen Niki-Käufer weiterzureichen. Ob dieser aber die Konditionen akzeptiert oder es zu keiner Einigung kommt, steht noch nicht fest.

Mit der Air Berlin Touristik Service GmbH hat eine weitere Tochtergesellschaft von Air Berlin einen Insolvenzantrag gestellt. Der Antrag steht dem Vernehmen nach in Zusammenhang mit der Insolvenz von Niki.

Wie sieht es bei den anderen früheren Air-Berlin-Töchtern aus?

Licht und Schatten. Nach Informationen der WirtschaftsWoche ist auch die Air Berlin Touristik Service GmbH pleite. Für die Gesellschaft mit Sitz in Berlin, die bis Ende Oktober unter dem Namen „NIKI Service GmbH“ firmierte, sind rund 50 Beschäftigte tätig. Der Antrag steht dem Vernehmen nach in engem Zusammenhang mit der Insolvenz der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki, für die das Berliner Unternehmen als Dienstleister tätig war.

Besser sieht es für die Luftfahrtgesellschaft Walter aus, die für Air Berlin eine Flotte von Bombardier-Regionalfliegern betrieben hatte. Nach mehreren Zugeständnissen hat die Lufthansa grünes Licht aus Brüssel bekommen und darf LGW übernehmen. Für den Deal muss die Lufthansa laut Insidern Start- und Landerechte am Flughafen Düsseldorf abgeben und auch zusagen, sich keine zusätzlichen Slots in Düsseldorf zu sichern, sollten in Zukunft welche frei werden.