Nach dem Zuschlag durch den österreichischen Gläubigerausschuss kündigte Lauda am Dienstag an, dass die sanierte Gesellschaft Ende März mit zunächst 15 Maschinen an den Start gehen werde. Sie soll den neuen Namen Laudamotion tragen. "Wir wollen das Lufthansa-Monopol in Wien beenden", lautet eine seiner Ankündigungen. Darum soll die neue Airline vor allem von österreichischen Städten aus abheben.

Thomas Cook kündigte zum Neustart an, bei der neuen Gesellschaft größere Sitzkontingente zu buchen, wie man es zuvor auch bei Air Berlin oder Niki getan habe. Zugleich gebe es eine Anfrage der Laudamotion, sie beim Flugbetrieb mit verschiedenen operativen Dienstleistungen zu unterstützen, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Frankfurt. Die Airline-Tochter Condor könnte möglicherweise Crew-Planung, Wartung und die Überwachung des Flugbetriebs übernehmen. Aus Sicht der Analysten von Bernstein ist Niki 2.0 in jedem Fall vollkommen abhängig von dem Reiseriesen. "Da gibt es wenig zu managen", sagt Bernstein-Experte Daniel Roeska. Dazu ist die Linie auch zu klein, um selbst auf dem überschaubaren Österreich neben der mit 83 Jets deutlich größeren Austrian eine marktbestimmende Kraft zu werden. "Es dürfte nicht die Zukunft sein, die Niki Lauda vorgestellt hat", so Roeska. "Wir haben den Eindruck, dass die Lösung vor allem für den Gläubigerausschuss die beste ist, aber nicht für das Unternehmen."