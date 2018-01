Die bisherige Laudamotion hingegen ist eine auf Charterflüge spezialisierte Airline. Das Unternehmen wurde 2004 als Amira Air gegründet, um Privatflüge im gehobenen Segment anzubieten – die Flotte umfasst mehrere Business-Jets mit weniger als 19 Sitzplätzen. 2016 übernahm Niki Lauda Amira Air und benannte sie in Laudamotion um.

Was bedeutet der neue Deal für die Lufthansa?

Für Lufthansa ist der Deal geringfügig besser als eine Übernahme von Niki durch den British-Airways-Konzern IAG gewesen wäre. Zwar muss Konzernchef Carsten Spohr nun etwas mehr Wettbewerb in Österreich fürchten als zuvor.

Denn Lauda will vor allem in Wien gegen die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) antreten. Aber dafür dürfte der Druck in Deutschland etwas geringer sein als bei IAG. Denn während die Briten vor allem die schwache Deutschland-Präsenz ihrer Billigtochter Vueling stärken wollten, möchte Lauda seinen Kauf vor allem in seiner Heimat Österreich einsetzt.