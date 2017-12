Den Zuschlag für Niki bekam zunächst die Lufthansa , die Niki und eine weitere Air-Berlin-Tochter für 210 Millionen Euro in die eigene Billig-Tochter Eurowings eingliedern wollte. Doch die Übernahme von Niki mit ihren rund 20 Flugzeugen stieß auf so große Bedenken der EU-Wettbewerbshüter, dass die Lufthansa den Plan vergangene Woche aufgab. Für dieses Szenario hatte Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther bereits einen Plan vorbereitet: Der Insolvenzantrag für Niki lag ausgefüllt auf seiner Fensterbank.

Schnell, aber nicht so schnell wie zunächst vermutet. Eine Entscheidung könnte Insidern zufolge noch zwischen den Jahren fallen. Alle eingehenden Angebote für Niki sollten noch am Donnerstag geprüft und dem Gläubigerausschuss am Freitag vorgelegt werden, erklärte Lucas Flöther am Donnerstag im österreichischen ORF. „Und dann denke ich, hoffe ich, dass es morgen im Gläubigerausschuss eine Entscheidung, zumindest eine Weichenstellung geben wird.“

Zuvor hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass nach der Anmeldung der Insolvenz am 13. Dezember die wertvollen Verkehrsrechte der Airline nach sieben Tagen erloschen wären – also am vergangenen Mittwoch. Der Zeitdruck für eine Einigung wäre enorm gewesen, da die Fluggesellschaft ohne die Slots deutlich an Wert verloren hätte. Doch inzwischen hat die österreichische Luftfahrt-Aufsicht Austro Control bestätigt, dass „keine Fristen vorgesehen“ seien, solange das Verkehrsministerium die Insolvenz prüft.

Wer hat ein Angebot abgegeben?

Insgesamt waren in der zweiten Runde nach dem Abwinken der Lufthansa nochmal über 20 Interessenten im Datenraum. Am Ende hofft Insolvenzverwalter Flöther auf eine gute „Handvoll“ Bieter, heißt es im Umfeld der Beteiligten. Vier Parteien haben sich im Vorfeld aktiv in den Medien geäußert oder ihnen wurde ein starkes Interesse unterstellt: