FrankfurtDer Chef des irischen Billigfliegers Ryanair sieht für die Zukunft der Lufthansa-Tochter Eurowings und der angeschlagenen Air Berlin schwarz. „In spätestens drei Jahren wird Lufthansa Air Berlin gekauft haben“, sagte Michael O'Leary der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Ein schleichendes Verschwinden von Air Berlin könne Ryanair nutzen und den Marktanteil in Deutschland in zwei bis drei Jahren auf 20 Prozent verdoppeln. Auch bei Eurowings, dem 2018 startenden Billigableger der Lufthansa, zeigt sich der Ryanair-Chef pessimistisch. „Die werden Eurowings in ein paar Jahren einstellen oder mit Lufthansa verschmelzen.“