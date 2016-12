Kleine Sensoren an Straßenlaternen oder Häuserfassaden sollen den großen Stress bei der Parkplatzsuche in der Stadt künftig verhindern. Das Münchener Start-up Cleverciti Systems entwickelt spezielle Sensoren, die erkennen, wo der nächste freie Parkplatz auf einer Straße ist. Größe und Adresse des Stellplatzes werden an den Cloud-Speicher übertragen und dann an Handy, Tablet oder Navi weitergeleitet. Nach einer erfolgreichen Pilotphase nutzt die hessische Stadt Bad Hersfeld das System seit August 2015 im Regelbetrieb. Weitere Städte und Projektpartner sollen folgen.