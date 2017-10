DortmundDie Vermietungsplattform Airbnb wird künftig in Dortmund von Gästen mit den Übernachtungskosten automatisch auch die Bettensteuer kassieren und an die Stadt weiterleiten. Darauf haben sich die Kommune und das Unternehmen verständigt. Dortmund sei damit die erste Stadt in Deutschland, in der ein Online-Anbieter diese Aufgabe übernehme, teilte Airbnb am Donnerstag mit.

Zuvor hatten die „Ruhr-Nachrichten“ über die „Beherbergungsabgaben-Vereinbarung“ berichtet. Auch nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes dürfte Dortmund damit deutschlandweit die erste Kommune sein.