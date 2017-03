BerlinDas Gerangel zwischen dem Flugzeugbauer Airbus und Qatar Airways um die Lieferung neuer Maschinen geht weiter. Der Chef der Fluggesellschaft, Akbar Al Baker, erklärte am Mittwoch am Rande der Reisemesse ITB in Berlin, Qatar Airways werde Airbus dieses Jahr keine Maschinen der Reihe A320neo abnehmen. Die Golf-Airline versucht derzeit, ihre laufende Bestellung von Dutzenden Flugzeugen verschiedener Bauarten so zu ändern, dass sie nur noch die größeren Modelle A321neo umfassen. Die Fluglinie verweigert die Annahme von A320neo-Fliegern schon seit Dezember 2015 – ursprünglich wegen Schwierigkeiten mit den Triebwerken. Darüber hinaus haben Lieferverzögerungen zu Reibereien zwischen den Geschäftspartnern geführt.