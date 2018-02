Nicht alle in der Gruppe nehmen das Projekt ernst. Aber davon lässt sich Scholten nicht beirren. Es gehe ihm darum, eine Airline zu gründen, in der gehobener Standard und freundlicher Service an erster Stelle stehen – wie früher bei LTU eben. „Heute muss man im Flieger für jede Dienstleistung extra zahlen, die früher ganz normal dazugehörte“, klagt er. „Bei uns wird ein Flug vielleicht 200 Euro mehr kosten, aber dafür wollen wir deutlich mehr Qualität bieten.“