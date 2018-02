Die LTU war einst eins der Vorzeigeunternehmen in Nordrhein-Westfalen. 1955 als „Lufttransport-Union“ gegründet und vom Duisburger Bauunternehmer Kurt Conle aufgebaut, war sie die erste Chartergesellschaft, die Düsenflugzeuge einsetzte. Die LTU-Crews brachten jahrzehntelang Millionen Passagiere vom Düsseldorfer Flughafen in Urlaubsregionen auf der ganzen Welt. Die Flotte rückte zwischenzeitlich zur zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft nach der Lufthansa auf. Jeder kannte die Marke mit den rot-weißen Flugzeugen – nicht zuletzt wegen der bundesweit bekannten LTU-Arena im Düsseldorfer Norden, in der Stars wie Madonna, Linkin Park und Bon Jovi auftraten.

Ein Stück Identität

Obwohl viele LTU-Mitarbeiter nach dem Verkauf zu Air Berlin wechselten, sahen sie sich weiterhin als Team der LTU. Immer wieder wurden Rufe laut, die LTU irgendwann wiederzubeleben. Die Ex-Mitarbeiter sehnen sich nach den goldenen Zeiten der Luftfahrtindustrie: einer Zeit ohne Billigflieger und schlechten Service. Einer Zeit, in der Fliegen noch etwas Besonderes war und die Tickets ein paar Euro mehr kosteten. Eine Zeit, in der „der Urlaub schon im Flieger begann“ – ein häufig gepredigtes Credo der Airline. Pilot und Flugbegleiter waren damals Traumberufe. Längere Zwischenhalte in Miami oder New York gehörten bei Langstreckenflügen dazu.

Sven Scholten jedoch plant genau das. Und er meint es ernst. Sobald die Rechte an der Marke LTU wieder frei sind, will er seine „LTYou“ umbenennen. Derzeit lässt er in einer Marktanalyse von externen Beratern ermitteln, welche Kundengruppen und welche Flugstrecken für seine Airline interessant sein könnten. Erst danach will er einen konkreten Businessplan entwickeln. Das Startkapital für „LTYou“ stamme aus Spendenaufrufen in der Facebook-Gruppe und dem Privatvermögen der drei Gründer. Karlheinz Sonder war geschäftsführender Gesellschafter einer Dortmunder Pressevertriebsgesellschaft, verkaufte 1996 seine Anteile und wanderte nach Florida aus. Der dritte im Bunde, Rainer Janz, ist Handwerker. Sonder und Janz waren selbst nie bei der Airline beschäftigt, waren aber regelmäßige Passagiere. In der Facebook-Gruppe rufen sie die Mitglieder dazu auf, sich in verschiedenen Arbeitsgruppen in einem externen Forum zu beteiligen, um das Projekt „LTU-Wiederbelebung“ voranzutreiben.