Neben Deutschland kann Spanien als einziges anderes Land zwei Flughäfen in den Top Ten vorweisen: Barcelona und Madrid belegen die Plätze sieben und acht. Den letzten Rang belegt der Kuwait Airport.

Flughafen Frankfurt am Main

Während es deutsche Flughäfen an die Weltspitze schaffen, sieht es bei Airlines der Bundesrepublik eher mau aus. So schafft es keine deutsche Fluglinie in die Top Ten des Rankings, für das Airhelp 87 Fluglinien verglichen hat. Ausschlaggebend waren auch hier Pünktlichkeit und Servicequalität, außerdem wie gut die Airlines mit Schadensersatzforderungen umgehen.

Als beste deutsche Airline landet Eurowings auf Platz 17 und damit vor der Konzernmutter Lufthansa. Während die im Vorjahr noch auf Platz elf landete, muss sie sich nun mit Rang 22 begnügen. Dafür geht der Titel der besten europäischen Fluglinie an eine andere Lufthansa-Tochter: Austrian Airlines nimmt im Gesamtranking Platz vier ein.