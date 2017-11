Im Weihnachtsgeschäft wurden die Apple-Verkäufe aber vom iPhone 7 beflügelt und bei Samsung schlug das Batterie-Debakel beim Galaxy Note 7 auf den Absatz. Im Ergebnis schob sich Apple in dem Quartal mit 78,3 Millionen verkauften iPhones knapp an Samsung vorbei.

Um herauszufinden, welche Mobilfunkanbieter und welche ihrer Tarife für welchen Nutzertyp das beste Angebot sind, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal im Auftrag der WirtschaftsWoche den Markt analysiert. Allerdings wurden in diesem Jahr die Kriterien angepasst – im Fokus stehen nicht feste Tarifklassen der Anbieter, sondern mögliche Nutzungsszenarien der Kunden. „Da sich die Konditionen der angebotenen Tarife teilweise stark unterscheiden, sind je nach Nutzungsverhalten verschiedene Tarife empfehlenswert“, sagt Sonja Kränz, verantwortliche Projektmanagerin beim DKI. „Deshalb haben wir Konditionen und Angebote für Privat- und Geschäftskunden mit mehreren Musterfällen untersucht.“

Drei Privat- und zwei Geschäftskunden

Wegen der unterschiedlichen Anforderungen und Vertriebswege wurde in dem Test zwischen Privat- und Geschäftskunden unterteilt. Dafür hat das DKI neben den nach Marktanteilen größten Mobilfunkanbietern auch bewusst kleinere Unternehmen ausgewählt, um zu prüfen, ob deren Konditionen und Leistungen mit denen der Marktführer mithalten können. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich unter den kleinen Anbietern sowohl Eigenmarken (zum Beispiel Otelo von Vodafone) als auch Branding-Marken (zum Beispiel Aldi Talk) befinden.

Befragt wurden die Anbieter in Hinblick auf:

ihre Konditionen: etwa die monatlich zu zahlenden Tarifkosten, die Laufzeit und Kündigungsfrist, sowie

ihr Angebot: Leistungen, die die Tarife umfassen und Zusatzoptionen wie Freiminuten, Frei-SMS oder Datenvolumen.

Beide Wertungen ergeben zusammen das Preis-Leistungs-Verhältnis, welches für den jeweiligen Nutzertyp ermittelt wird. Angebot und Konditionen fließen je zur Hälfte ein.

Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis für die fünf Musterfälle wurde auch der Kundenservice geprüft. Hier zählt unter anderem das Informationsangebot der Anbieter auf ihrer Internetseite oder dem Social-Media-Auftritt. Wichtiger ist aber die direkte Kommunikation mit dem Kunden: Wie lange wartet er in der Hotline, wie schnell wird auf Mail- oder Facebookanfragen reagiert? Wie freundlich, hilfsbereit und kompetent sind die Antworten? Der Service via Social Media wurde allerdings bei den Geschäftskunden ausgeklammert, da davon ausgegangen wurde, dass sie in erster Linie via Telefon oder Mail mit dem Anbieter in Kontakt treten.