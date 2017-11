Der Geschäftsreisende

Der Geschäftsreisende nutzt das Mobiltelefon für Privates und Geschäftliches. Er telefoniert dabei auch mit Kunden im Ausland. Häufiges Telefonieren, SMS schreiben und Surfen sind für ihn selbstverständlich. Aufgrund von Geschäftsreisen benötigt er auch regelmäßig Einheiten im Ausland (an einem Tag pro Monat in Norwegen und an vier aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat in EU-Ländern außerhalb Deutschlands). In der Summe fallen die Ergebnisse für den Geschäftsreisenden differenzierter aus als beim geschäftlichen Vieltelefonierer: Es gibt zwei Mal „sehr gut“, kein „gut“, zwei „befriedigend“ und zwei „mangelhaft“.

Die günstigen Monatspauschalen von Klarmobil und freenetmobile kommen durch verschiedene Begrenzungen zustande – sei es die Internetgeschwindigkeit oder das Volumen im Ausland. Doch der Geschäftsreisende will und muss sein Smartphone überall so nutzen wie in Deutschland und keinen Unterschied zwischen EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern machen. Da in der „Allnet Flat 3000“ von Klarmobil und der „freeFLAT 24M – 4000MB“ von freenetmobile keine dieser Leistungen inklusive ist und alles einzeln abgerechnet wird, steigen die Kosten von jeweils 12,60 Euro pro Monat auf 611,59 Euro pro Monat an.

Die besten Tarife für Geschäftsreisende Bewertung ab 85,0 Punkte: sehr gut

ab 72,3 Punkte: gut

ab 61,4 Punkte: befriedigend

ab 52,2 Punkte: ausreichend

ab 44,4 Punkte: mangelhaft

darunter: ungenügend

Platz 6: Klarmobil Tarif: Allnet Flat 3000 Zusatzoption: - Gesamt: 47,3 Punkte Note: mangelhaft

Platz 5: freenetmobile Tarif: freeFlat 24M - 4000MB Zusatzoption: - Gesamt: 51,1 Punkte Note: mangelhaft

Platz 4: 1&1 Tarif: 1&1 All-Net-Flat Plus Zusatzoption: - Gesamt: 64,0 Punkte Note: befriedigend

Platz 3: O2 Tarif: P2 Free Business XL Zusatzoption: - Gesamt: 70,8 Punkte Note: befriedigend

Platz 2: Telekom Tarif: Business Mobil M Zusatzoption: International 400 Gesamt: 89,4 Punkte Note: sehr gut

Platz 1: Vodafone Tarif: Red Business L Europe+ Zusatzoption: Minutenpaket International 100 Gesamt: 95,9 Punkte Note: sehr gut

In der Summe ist Vodafone am günstigsten. 87,80 Euro fallen für den Musterkunden an, wenn er den Tarif „Red Business L Europe+“ und den Baustein „Minutenpaket International 100“ bucht. Darin enthalten sind neben einer Flatrate ins EU-Ausland und Norwegen auch Freieinheiten in die USA. In den Tarifen von O2 und der Telekom werden die Norwegen-Telefonate (und bei der Telekom auch in die USA) über Freieinheiten abgedeckt. Jedoch nicht vollständig, deshalb fallen weitere Kosten an. Alle sechs Tarife enthalten aber eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze.