Der Jugendliche nutzt sein Mobiltelefon hauptsächlich zum Surfen. Er verschickt Fotos, Videos und Nachrichten per WhatsApp, ist viel auf Instagram unterwegs und schaut gerne das ein oder andere YouTube-Video. Mit seinen Freunden telefoniert der Jugendliche hauptsächlich mittels Videotelefonie. Um die Kosten kontrollieren zu können, möchten seine Eltern keinen Vertrag abschließen, sondern wünschen sich ausschließlich einen Prepaid-Tarif. Ist das Guthaben verbraucht, dürfen keine weiteren Kosten anfallen.

So kompliziert wird der Kauf von Prepaid-Karten

Die günstigsten Anbieter mit jeweils 8,99 Euro pro Monat sind Klarmobil und mobilcom-debitel. Dass beide Tarife allerdings nur mit „befriedigend“ bewertet wurden, liegt am geringen Datenvolumen von je 750 MB, was deutlich unter den Anforderungen des jugendlichen Musterkunden liegt.

Im Schnitt fallen Kosten von rund 20 Euro im Monat an – die Telekom ist mit 34,85 Euro für „MagentaMobil Start L“ und 2x die Option „SpeedOn L“ (für das Datenvolumen) am teuersten. Obwohl 13 der 15 Tarife eine Allnet-Flat oder Freieinheiten in deutsche Netze bieten (Ausnahme sind Blau und yourfone), können im Kleingedruckten einige Fallstricke lauern. Bei Vodafone ist die Downloadgeschwindigkeit mit bis zu 500 Mbit/s wieder sehr hoch – sofern aber nach dem Verbrauch kein neues Datenvolumen aufgeladen wird, ist nicht einmal ein Surfen mit gedrosselter Geschwindigkeit möglich.