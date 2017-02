Über die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Vorstandschefs der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, wird nach Angaben von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Kürze entschieden. Allerdings nicht schon an diesem Montag, sagte der CSU-Politiker in München mit Blick auf eine Sitzung der Parteivorsitzenden der großen Koalition in München.

„Wir arbeiten natürlich täglich daran und suchen nach einer entsprechenden Personallösung. Es wird in Kürze so weit sein“, betonte Dobrindt. Aber: „Das steht nicht für heute und nicht für morgen an.“ Auf die Frage, ob die Entscheidung in dieser Woche falle, sagte er: „abwarten“.