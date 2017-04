Bild vergrößern Streiks brachten die italienische Fluggesellschaft Alitalia an den Rand einer Pleite. Bild: AP

Die italienische Fluggesellschaft Alitalia steckt seit Jahren in der Krise. Streiks brachten die Airline nun an den Rand einer Pleite. Geschäftsführung und Gewerkschaften konnten sich jedoch in letzter Minute einigen.