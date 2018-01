Der Online-Handelsriese Amazon , die größte US-Bank JPMorgan Chase und Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kündigten am Dienstag ein Projekt zum Zweck der Verbesserung der Gesundheitsvorsorge an. „Die steigenden Gesundheitskosten fressen sich wie ein Bandwurm durch die US-Wirtschaft“, sagte Starinvestor Buffett.

Die Ankündigung vom Dienstag bedeutet auch, dass Amazon in den Markt für Gesundheitsprodukte einsteigt und sein Geschäftsfeld so noch einmal erweitert. Das Unternehmen war als Internetbuchhändler gestartet, hat mittlerweile aber auch Windeln, Spielzeug und Papierhandtücher im Angebot. Vergangenes Jahr stieg es in den Lebensmitteleinzelhandel ein und kaufte für 14 Milliarden Dollar das Unternehmen Whole Foods Market.