DüsseldorfDie Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte beim Versandhändler Amazon zu „Weihnachtsstreiks“ aufgerufen. Amazon-Mitarbeiter in Verteilzentren in Nordrhein-Westfalen und Bayern würden vom Morgen an bis zum 24. Dezember die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Mittwoch mit. Der Aufruf gelte auch für den Amazon-Standort Koblenz. Dort seien die Beschäftigten bereits seit dem 19. Dezember im Ausstand.

„Amazon muss seine Blockadehaltung aufgeben und einen Tarifvertrag abschließen, um gute Arbeitsbedingungen verbindlich zu garantieren“, forderte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger erneut. Amazon zufolge beteiligten sich aber nur wenige Beschäftigte an dem Ausstand. Die Kunden könnten darauf vertrauten, dass ihre Päckchen pünktlich geliefert würden, sagte eine Konzernsprecherin weiter.