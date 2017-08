Jetzt geht es um die Reste. Zehn Tage nach der Insolvenz ist unklar, was von Air Berlin übrig bleibt. Was der große Rivale Lufthansa übernehmen darf, will, soll. Welche Konkurrenten sonst noch zum Zug kommen. Wie viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Den Betrieb hält während der Verhandlungen nur noch der Steuerzahler aufrecht. Nur ein Bundeskredit über 150 Millionen Euro sorgt dafür, dass Urlauber einigermaßen planmäßig an ihr Ziel und wieder nach Hause kommen.

Es ist ein Absturz mit Ansage. Seit Jahren schon flog Deutschlands zweitgrößte Fluglinie zunehmend verzweifelt gegen die Pleite an, zuletzt hielten sie nur noch die Finanzspritzen des Großaktionärs Etihad am Leben. Als sich die Lage immer weiter verschlechterte, zog der den Stecker und verweigerte eine eigentlich zugesagte Zahlung von 50 Millionen Euro.