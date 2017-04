Dass das Thema Flugzeugbauer und Aussatter noch immer umtreibt, zeigte sich auch bei der Aircraft Interior Expo, der Fachmesse für Flugzeuginnenausbau, in Hamburg. Dort stellte Airbus sein Konzept „Smart Cabin Reconfiguration“ vor. Die Idee dahinter ist, dass die Sitze auf einem Schienensystem befestigt werden. „Damit können dann je nach Flug, Auslastung und Komfortstandard angepasst werden“, erklärt Ingo Gäthje Vice President Cabin & Cargo Innovation bei Airbus. Ist also zum Beispiel die letzte Sitzreihe nicht belegt, wird diese zusammengeklappt. Die vorderen Plätze können dann auseinander gezogen werden, sodass jeder Fluggast mehr Platz und Komfort erhält.

Unterstützt wird dieser Trend noch durch neue Drahtlostechnik, die im Flugzeug Einzug hält. So hat Airbus zusammen mit Boeing, Embraer und anderen Unternehmen der Luftfahrtindustrie einen neuen Standard für die drahtlose Kommunikation innerhalb des Flugzeugs entwickelt. So sollen die verschiedenen Bordsysteme über den neuen Standard Wireless Aircraft Interior-Communications (WAIC) Daten austauschen. „Hiermit werden das Thema Internet of Things und eine einfache Re-Konfiguration der Kabine ermöglicht. Eine Kommunikation mit anderen Flugzeugen, Satelliten oder dem Boden ist damit nicht möglich. Auch Passagiere haben keinen Zugriff auf das Netzwerk“, erläutert Gäthje. „Das und weitere Elemente sorgen für die nötige Sicherheit des Netzwerks.“ Damit müssen bei einem großen Umbau der Kabine auch nicht mehr so viele Kabel umgelegt werden.