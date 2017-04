Nina Schulz, Head of Aircraft Modification Product Sales bei Lufthansa Technik glaubt daran, dass das auch in Zukunft weiter anhalten wird: „Für uns ist das inzwischen quasi Brot- und Buttergeschäft. Noch können sich Airlines damit zwar differenzieren, aber die Passagiere erwarten immer mehr, dass sie unterwegs genauso gutes Internet haben wie zu Hause.“

Damit gewinnt auch das Prinzip „bring your own device“ immer mehr Bedeutung. Smartphone und Laptop sind somit auch im Flugzeug nicht mehr auf ihren lokalen Speicher angewiesen. Neben der Möglichkeit Filme und Musik zu streamen, könnte dadurch auch die Kommunikation an Bord vereinfacht werden.

Wer heute auf seinem Flug beispielweise eine Cola trinken möchte, muss erst nach der Stewardess klingeln, die dann kommt um die Bestellung aufzunehmen. In Zukunft könnte der Passagier stattdessen über einen Flug-Onlineshop bestellen. Das spart einen Weg und verbessert das Serviceerlebnis.

Gerade das Streamen stellt die Airlines aber wieder vor ein neues Problem: Wenn 250 Passagiere parallel Videos gucken, bleibt für jeden einzelnen kaum noch Bandbreite übrig – selbst mit der besten aktuell verfügbaren Technologie. Lufthansa Technik forscht deshalb an der Möglichkeit, Daten über die LED-Leselampe zu übertragen. Bei einem Testlauf funktionierte das auch schon recht gut. Nur fehlt es bisher an Empfangsgeräten. Das Unternehmen steht jedoch in Kontakt mit Smartphone-Herstellern und Mobilfunkanbietern, die zumindest in diese Richtung denken.