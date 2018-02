MünchenBeim Autovermieter Sixt laufen die Geschäfte rund. Das Ergebnis vor Steuern stieg im vergangenen Jahr um fast ein Drittel auf 285 (2016: 218) Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag in Pullach bei München mitteilte. Vorstandschef Erich Sixt hatte einen „deutlich steigenden“ Vorsteuergewinn in Aussicht gestellt. „Sixt hat im Geschäftsjahr 2017 eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung und ein herausragendes Ergebnis verzeichnet, das unsere Erwartungen erheblich übertroffen hat“, sagte er am Freitag. Auch das vierte Quartal habe dazu mit einem Plus von 30 Prozent beigetragen. Der operative Umsatz im Gesamtjahr sei um elf Prozent auf 2,31 Milliarden Euro gestiegen.