Besonders interessant ist, dass der Zugewinn von (Frei-)Zeit einigen Wählergruppen wichtiger ist als anderen. So würden sich Anhänger der Grünen mit 63,9 Prozent am häufigsten für mehr Urlaub entscheiden, Anhänger der Union mit 38,7 Prozent am seltensten.

Unterschiedliche Präferenzen ergeben sich auch nach Alter und Geschlecht: Arbeitnehmer zwischen 40 und 64 Jahren wünschen sich deutlich mehr Ferien als der Schnitt. Und Männer bevorzugen ein höheres Gehalt weit häufiger als Frauen.