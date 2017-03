Herr Luxem, Einwanderungsdebatten, Streit um Freihandel und Elite, über allem die Digitalisierung – durch wenige Geschäftsmodelle laufen so viele politische Konflikte wie durch Ihres. Wie geht es Ihnen? Politische Ereignisse erzeugen Unsicherheiten, und da spüren wir schon, dass viele Menschen in einer Abwartehaltung sind. Wenn Sie aber wie wir eine Familie, die seit 1844 dieses Geschäft betreibt, im Hintergrund haben, sehen Sie manche Dinge etwas anders. Sie sehen dann die langen Linien. Sie wissen, dass dieses Haus zwei Weltkriege überlebt hat; hören, dass während des Zweiten Weltkrieges hier im Innenhof Kartoffeln angebaut wurden. Ich denke, da sind wir derzeit noch nicht. So gesehen rücken die langen Linien hier manches ins rechte Lot.

Sie haben keine Sorge vor einer Rückkehr in eine vorglobale Gesellschaft?

Das Land braucht ausländische Arbeitskräfte. Was jetzt hier und da aufkommt, sind politische Momentaufnahmen, die aus einer Verunsicherung über die Kurzfristigkeit des Seins entstehen. Die Menschen werden erkennen, dass Grenzen auf dem Weg in die Zukunft nicht wirklich hilfreich sind. Hotels waren schon immer Brückenbauer in der international verknüpften Welt. Sowohl auf Gäste- wie auf Mitarbeiterseite.

Der Franken wurde massiv aufgewertet. Wie geht man damit um, wenn die Geldpolitik über Nacht die Kalkulation vernichtet?

Als der Franken-Schock die Schweiz überrollt hat, haben natürlich viele Gäste nach Rabatten gefragt. Wir haben dann zurückgefragt: Was soll von den Dienstleistungen wegbleiben? Unsere Gäste haben das verstanden. Und das ist gut: Wenn das Fass einmal auf ist, kriegen Sie es nie mehr zu. Zimmerpreise gehen in Franken runter und in Rappen hoch.

Dennoch sind die Preise unter Druck.

Das ist eine kurzfristige Politik, die gut gehen kann, wenn ich kurzfristige Ergebnisse suche. Langfristig ist sie für ein Unternehmen, das anders als viele in der Branche Immobilien- und Betreibergesellschaft gleichzeitig ist, tödlich. Ich entziehe mir damit die Investitionskraft für die kommenden Jahre. Sie müssen als jemand, der unternehmerisch Verantwortung trägt, starkes Rückgrat gegenüber dem Zeitgeist zeigen, wenn Sie langfristig bestehen möchten.