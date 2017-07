BerlinDie Geschäfte auf deutschen Baustellen laufen trotz eines leichten Dämpfers gut. Im April sanken die Erlöse zwar binnen Jahresfrist um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Experten betonten allerdings: „Damit erreichte das Umsatzniveau immer noch den zweithöchsten Wert in einem April seit Beginn der Zeitreihe 2010.“ Grund für den Rückgang war demnach ausschließlich die Entwicklung der Sparten Abbrucharbeiten, vorbereitende Baustellenarbeiten und sonstige spezialisierte Bautätigkeiten. Die Umsätze in den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Bauhauptgewerbes seien gestiegen – im Tiefbau um 1,5 Prozent und im Hochbau um 1,3 Prozent. Zudem waren 2,8 Prozent mehr Beschäftige tätig als vor einem Jahr.