Falls die deutsche Politik eine Aussperrung von Wettbewerbern erlaube, wäre das "staatlich geförderter Protektionismus", sagte der für kaufmännische Fragen zuständige Manager (Chief Commercial Officer) David O'Brien der "Welt am Sonntag" laut Vorabmeldung. Angesichts der immensen Verluste sollte Air Berlin vom Markt verschwinden. "Und andere wären glücklich, an ihre Stelle zu treten."

Die beiden Firmen sind bereits im Geschäft: Die Lufthansa mietet vom Rivalen 38 Flugzeuge einschließlich deren Crews. Trotz der existenziellen Krise hofft das Air-Berlin-Management nach eigenen Worten immer noch auf eine Lösung. So will die Gesellschaft von 2018 an wieder Gewinne schreiben. In den vergangenen neun Jahren gelang dies einmal.