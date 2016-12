Die Straßen sind gesperrt, Arbeiter haben Betonpoller auf dem Asphalt abgestellt, und auch der Einsatzplan von Feuerwehr und Polizei steht fest. In Berlin sind das Zeichen der Vorfreude. Es heißt, dass die Vorbereitungen für die wohl größte Party der Republik im vollen Gange sind, der Silvesterfeier am Brandenburger Tor.

Politiker aller Parteien streiten über die richtigen Lehren aus dem Terroranschlag von Berlin. Ein Asylrechtsexperte warnt: Es mangelt nicht an Gesetzen, sondern an Behörden, die gründlicher zusammenarbeiten.

Die Berliner selbst sind bemerkenswert stoisch. Sie wollen dem Unglück nicht zu viel Bedeutung beimessen, sich auf keinen Fall unterkriegen lassen. Der Alltag ist in der Berliner Hauptstadt schon längst wieder eingekehrt. Doch was ist mit all den Touristen, die normalerweise zum Jahreswechsel und in den Monaten danach in die Metropole reisen? Werden die Urlauber Berlin den Rücken kehren?

Für die Stadt wäre das ein harter Schlag. Die Touristen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Über zwölf Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr in die Hauptstadt. Die meisten sind Deutsche, gerade Silvester feiern sie gerne in Berlin. Aber rund 40 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland. Nach den Deutschen reisen vor allem viele Briten in die Bundeshauptstadt. Die drittgrößte Touristengruppe sind US-Amerikaner, gefolgt von Italienern, Niederländern und Spaniern.