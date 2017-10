Besser, aber noch kein Boom: Das Geschäft der erfolgsverwöhnten Tourismusindustrie mit den schönsten Wochen des Jahres zieht wieder an. Schrammen hinterlässt zum Ende der wichtigen Sommersaison allerdings erneut die Entwicklung in der Türkei. „Es fehlt weiter ein Großteil des Umsatzes für Reisen in die Türkei, der nicht völlig durch die Nachfrage nach Mittelmeerländern wie Spanien und Griechenland kompensiert werden konnte“, sagt ein Sprecher des Reiseverbandes DRV.

Der Umsatz in klassischen Reisebüros, über Online-Buchungen bei Veranstaltern und bei Pauschalreiseportalen liegt nach einer aktuellen GfK-Auswertung per Ende September 3 Prozent über dem schwachen Vorjahreszeitraum. Nach jetzigem Stand würde das Gesamtjahr nach den Berechnungen mit einem Plus von 2 Prozent abschließen. Der letzte verbleibende Buchungsmonat Oktober wird den Konsumforschern zufolge das Endergebnis nicht maßgeblich verändern. Im Vorjahr stand insgesamt ein Minus von 5 Prozent zu Buche. Im Boomjahr 2014/2015 hatte die Branche dagegen ein Umsatzplus von 5 Prozent erzielt.