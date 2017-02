„Nordamerika ist für uns eindeutig ein Wachstumsmarkt, den ich gut kenne“, sagte Bilfinger-Vorstandschef Tom Blades derWirtschaftsWoche. „Wenn Präsident Trump mehr Geld in die Infrastruktur investieren möchte, ist das auch für uns interessant.“ Probleme mit der protektionistischen Politik des US-Präsidenten fürchtet Blades nicht. Bilfinger betreibe kein Im- oder Exportgeschäft, sondern beschäftige in den USA in dort gegründeten Firmen 3500 einheimische Arbeitskräfte. Würden die von Trump genehmigten umstrittenen Pipeline-Projekte realisiert, könne die Wartung von Kompressor- oder Pumpenstationen an den Pipelines „für uns ein Thema sein“, sagte Blades.

Blades Vorgänger Per Utnegaard hatte noch einen Ausstieg aus dem US-Geschäft verkündet. Rund 15 Prozent des Umsatzes von aktuell gut vier Milliarden Euro macht Bilfinger in den USA – zu einem wesentlichen Teil mit der Optimierung und Wartung von Anlagen der Öl- und Gasindustrie. Dass Trumps Politik Topmanager in schwierige Konflikte stürzt, fürchtet auch Blades („Das sieht in der Tat so aus.“), sieht für Bilfinger in Nordamerika aber „Potentiale, unabhängig von Wahlen“.