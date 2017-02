Der Aufsichtsrat und Bilfinger-Großaktionär Cevian hätten „mit mir einen Ingenieur geholt, um Bilfinger operativ Schritt für Schritt zu verbessern“, sagte Blades der WirtschaftsWoche: „Wäre es anders, hätten sie einen Buchhalter eingestellt.“

Auch ein Verkauf aller Unternehmensteile, die nach Blades´ am vergangenen Dienstag vorgestellten Unternehmensstrategie zum neu definierten Kerngeschäft zählt, kommt für den Briten nicht in Frage. „Was verkäuflich ist, haben wir im Segment Other Operations gebündelt“, sagte Blades. Zum Verkauf stünden ausschließlich 13 defizitäre Bilfinger-Unternehmen sowie das Südafrika-Geschäft.