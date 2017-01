Ryanair will doch keine Transatlantikflüge ins Angebot aufnehmen. Früheren Plänen erteilte der Chef des irischen Billigfliegers, Michael O'Leary, eine Absage. „Wir haben keine Pläne mehr, Transatlantikflüge anzubieten“, sagte O'Leary dem „Handelsblatt“. Seine Begründung: Man wolle sich auf das europäische Kurzstreckengeschäft konzentrieren, dafür habe man nun auch zahlreiche Flugzeuge geordert. „Wir bekommen quasi jede Woche eine neue Maschine geliefert. Wir sind zu beschäftigt damit zu wachsen. Ich habe keine Zeit mehr für Transatlantikflüge“, erklärte der Manager.

Noch in der vergangenen Woche hatte Marketing-Chef Kenny Jacobs gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ den nächsten Expansionsschritt am Flughafen Frankfurt angekündigt. „Wir benötigen noch sechs bis acht Wochen, um unsere Planung abzuschließen, und dann werden wir neue Routen ankündigen“, sagte Jacobs. Vorgesehen seien ab dem Winterflugplan 2017/18 Flüge von der Main-Metropole zu neuen Mittelmeer-Destinationen und Zielen, die bei Geschäftskunden beliebt seien. Damit erhöht der Marktführer bei Billigflügen den Druck auf die Lufthansa, die am größten deutschen Flughafen traditionell viele Geschäftsleute durch Europa fliegt.