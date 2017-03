Erst Ende vergangener Woche waren hunderte Flüge in Schönefeld und Tegel ausgefallen. Nun streiken rund 2000 Beschäftigte des Bodenpersonals erneut - fast alle Flüge fallen am Montag aus. Der Streik soll nun bis Mittwoch ausgeweitet

Reisende müssen bis Mittwochfrüh an den Berliner Flughäfen mit Flugausfällen rechnen. Der Streik des Bodenpersonals wird verlängert, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Ursprünglich sollte der Ausstand am Dienstagfrüh um 5.00 Uhr enden. Wegen eines Streiks des Bodenpersonals der Flughäfen Tegel und Schönefeld sind fast alle Flüge von und nach Berlin am Montag gestrichen worden. Von dem Streik war auch die dreitägige Reise von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) nach Moskau betroffen. Die Senatskanzlei musste Ersatzflüge über Dresden organisieren.

Erst am Freitag waren Hunderte Flüge in Tegel und Schönefeld ausgefallen. Der Ausstand traf auch zahlreiche Besucher der am Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in der Hauptstadt, die am Sonntagabend endete. Wie schon bei früheren Streiks leiteten einige Fluglinien bestimmte Flüge um, etwa nach Dresden und Leipzig, deren Flughäfen jeweils rund 25 Landungen übernahmen.

