Der Lebensmittel-Lieferdienst HelloFresh will am 2. November sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Das Unternehmen legte die Preisspanne für seine Aktien am Sonntag mit 9,00 bis 11,50 fest. Die Papiere können vom 24. Oktober bis zum 1. November gezeichnet werden. Insgesamt sollen dem Unternehmen bis zu 357 Millionen Euro zur Finanzierung des Wachstums zufließen. HelloFresh liefert Kochboxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen.

HelloFresh ist nach Delivery Hero das zweite Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet, das sich an die Börse wagt. Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen, an dem der Startup-Investor 53 Prozent hält, seine Börsenpläne fürs erste begraben. Anders als beim ersten Versuch sollen die Erlöse aus dem Börsengang allein HelloFresh zufließen.