Bild vergrößern Lufthansa reformiert sein Bonusprogramm für Vielflieger Miles & More.

und Alexander Koenig von Thorsten Firlus

Bei der Renovierung des Lufthansa–Bonusprogramms Miles & More verlieren vor allem die Holzklassekunden, sagt Alexander Koenig, Gründer des Beratungsportals First Class & More.