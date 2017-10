Den in Deutschland noch recht neuen Streaming-Spezialisten für Sport namens Dazn kennen noch nicht sehr viele Verbraucher. Erst 13 Prozent der Deutschen geben im YouGov-Markenmonitor BrandIndex an, diese Marke sei ihnen ein Begriff. Immerhin: Unter denjenigen, die sich „sehr für Fußball interessieren“, sind es mit 25 Prozent dann schon fast doppelt so viele Kenner der Marke. Zum Vergleich: Sky kommt selbst bei denjenigen, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, auf eine Bekanntheit von mehr als 70 Prozent.

Dazn will in nächster Zeit noch stärker in den Markt drängen. Das Unternehmen investiert aktuell merklich in den Ausbau seines Programmangebots, zeigt alle möglichen Sportarten und Live-Spiele ausländischer Fußballligen sowie Bundesliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele. Ab kommender Saison wird der Streaming-Neuling auch Spiele der Champions League und Europa League live übertragen – für den Erwerb dieser Rechte wurde unter anderem sogar das ZDF bei der Vergabe überboten.