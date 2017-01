Dass die Spiele der seit Mittwoch laufenden Handball-Weltmeisterschaft live von ARD und/oder ZDF im Fernsehen gezeigt werden, war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Handball gehört zwar nicht zu den Sportarten, die regelmäßig gute Quoten generieren (wie Fußball oder Boxen), aber als Deutschland 2007 Weltmeister oder 2016 Europameister wurde, lockten die deutschen Handballer 16 bzw. 13 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Von dieser Euphorie ist bei der seit Mittwoch laufenden Weltmeisterschaft in Frankreich noch nicht viel zu spüren. In einer repräsentativen YouGov-Umfrage gaben nur 22 Prozent der Befragten an, die Handball-WM zu verfolgen (was auch bedeuten kann, dass sie sich lediglich Spielberichte durchlesen oder sich die Ergebnisse im Ticker anzeigen lassen). Mehr Begeisterung könnte entstehen, wenn die deutschen Handballer konkrete Aussichten auf den Titel haben, worauf verschiedene Parteien hoffen dürften: Die Handballer selbst, die Zuschauer – und: die Deutsche Kreditbank (DKB).

Die DKB ist nämlich nicht nur Sponsor des Deutschen Handball-Bundes, sondern hat überraschenderweise auch die Live-Übertragungsrechte der deutschen WM-Spiele erworben. Wer diese gucken möchte, muss die Webseite der DKB oder den Youtube-Channel der Bank aufrufen. Nur über diese Kanäle sind die Handballspiele zu sehen. Die Handballfans atmen auf.