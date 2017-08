So ergeben sich neue Rankings, die etwas anders aussehen als die vertrauten Bundesliga-Tabellenstände, obgleich Bayern München und Borussia Dortmund auch hier immer heiße Anwärter auf die vorderen beiden Plätze sind. Stellen wir zum Beispiel Personen, die sich mindestens ein wenig (oder noch stärker) für Fußball interessieren, die Frage, welchen Verein sie losgelöst von ihrem tatsächlichen Lieblingsclub sympathisch finden, bestätigen dies aktuell bundesweit über 40 Prozent aller Teilnehmer in Bezug auf Borussia Dortmund. Der FC Bayern München landet hier mit 33 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt vom 1. FC Köln mit knapp über 18 Prozent als Drittplatziertem.

Auffällig: Ebenfalls mit etwas mehr als 18 Prozent Zustimmung schneidet der FC Liverpool in unseren Umfragen als ausländischer Verein aktuell am besten ab und landet damit überraschend auf Platz 4. Liverpool profitiert dabei sicherlich vom in Deutschland sehr beliebten Trainer Jürgen Klopp, den Reds an sich wird jedoch von unseren Befragten zusätzlich auch eine gute Fankultur zugesprochen. Zum Vergleich: Der FC Barcelona erreicht mit fast 15 Prozent bei uns im Sympathie-Ranking als zweitbester ausländischer Verein nur Platz 6.