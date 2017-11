Seit 2002 bereits betreibt die Franchise-Kette Vapiano Nudel- und Pizza-Restaurants. 170 Standorte in 30 Ländern betrieb die Kette, die zu einem Drittel die Lokale in Eigenregie betreibt. Die Unternehmensberatung Treugast attestiert dem Unternehmen, trotz Kritik an der Qualität der Speisen, die Speisekarte kontinuierlich aktuell zu halten.