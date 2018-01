Zuletzt hat sich das gezeigt, als wiederholt hunderte Passagiere an Bord von Royal-Caribbean-Schiffen krank wurden und als bei einem Unfall während eines Landausflugs in Mexiko mehrere Passagiere ums Leben kamen. Veranstalter und Gäste sitzen buchstäblich im selben Boot.

Kreuzfahrtunternehmen müssen also besonders darauf achten, ein rundum zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten. Wie gut das gelingt, sehen wir im YouGov-Markenmonitor BrandIndex. Zunächst einmal bestätigen unsere Daten, dass Kreuzfahrten nichts Exotisches mehr sind. Zwei bis drei Prozent der für die Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativ Befragten waren schon einmal auf einem Tui-Schiff – bekannt unter dem Label „Mein Schiff“. Ebenso viele haben schon eine Reise auf einem MSC-Schiff wie der MSC Fantasia oder der MSC Bellissima gebucht. Obwohl MSC das größte im deutschen BrandIndex vertretene Kreuzfahrt-Unternehmen ist, findet eine andere Marke in Deutschland mehr Kunden: Aida. Gut vier Prozent der Deutschen waren dort schon mal gemäß unseren Ergebnissen an Bord.